Коболев о контракте с Нафтогазом: Мне интересно работать дальше

Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Об этом он заявил в эфире Украина24.

"Мне интересно работать дальше, это очень интересная работа, которая приносит, в частности, много удовольствия, но важно понять, какими будут новые правила управления государственными компаниями", - заявил председатель НАК.

На вопрос журналистов, что Коболев планирует делать в случае непродления контракта, он ответил: "У меня много замечательных планов".

Также Коболев прокомментировал выплаченный долг Газпрома.

"Мы ожидаем дискуссию с правительством относительно стратегии Нафтогаза, после этого будет принято решение, каким образом эти деньги можно оптимально потратить. Пока они находятся на наших счетах ", - резюмирует Коболев.

Напомним:

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

В комментарии журналисту УП, Коболев сообщил:

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.

20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

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