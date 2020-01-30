Коболев о контракте с Нафтогазом: Мне интересно работать дальше
Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.
Об этом он заявил в эфире Украина24.
"Мне интересно работать дальше, это очень интересная работа, которая приносит, в частности, много удовольствия, но важно понять, какими будут новые правила управления государственными компаниями", - заявил председатель НАК.
На вопрос журналистов, что Коболев планирует делать в случае непродления контракта, он ответил: "У меня много замечательных планов".
Также Коболев прокомментировал выплаченный долг Газпрома.
"Мы ожидаем дискуссию с правительством относительно стратегии Нафтогаза, после этого будет принято решение, каким образом эти деньги можно оптимально потратить. Пока они находятся на наших счетах ", - резюмирует Коболев.
Напомним:
Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.
В комментарии журналисту УП, Коболев сообщил:
"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.
20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.
Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".
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