Новости 5 февраля: зарплаты чиновников, новый руководитель "Укрзализныци", деньги "Газпрома"

О зарплатах чиновников. Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение об ограничении заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

О меморандуме между УЗ и Deutsche Bahn. "Укрзализныця" и "Deutsche Bahn" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

О "Бони и Клайде". Компания, которая называется "Бони и Клайд", задолжала Дельта банку рекордные 3,2 млрд грн.

О новом руководителе "Укрзализныци". Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека..

Об онлайн-казино. Киберполиция провела обыски в офисах компании, которая организовала деятельность онлайн-казино на рынках Украины, Европы, Австралии и США. Месячный доход компании оценивается в 1 миллион долларов.

О деньгах "Газпрома". Президент Владимир Зеленский предложил потратить 2,9 млрд долларов, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

О кредитах на землю. Кабинет министров на заседании в среду принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

О 4G в киевском метро. Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов с регламентом.

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