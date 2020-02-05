Киевсовет отложил рассмотрение решения о запуске 4G в метро

Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов с регламентом.

Об этом сообщает liga.net.

"Для того, чтобы комиссия поддержала проект, его нужно отправить на рассмотрение регуляторной комиссии и она должна одобрить проект, заявили во время совета", - пишет издание.

"Мы двумя руками за и готовы поддержать проект, но нужно следовать регламенту", - заявил председатель комиссии по транспорту Алексей Окопный.

Представитель экономического департамента КГГА надеется, что "до конца февраля решение будет повторно вынесено на рассмотрение комиссии".

"Надо предложить решение нашим партнерам, чтобы стартовать в марте с установкой оборудования. И параллельно закрыть юридически этот вопрос депутатами, чтобы ни в каких судов не было претензий", - отметил советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов.

По его словам, "стоит задача в марте начать проводить 4G".

"Он обратился к представителю метрополитена с предложением подписать временное соглашение. В метрополитене ответили, что хотят искать "индивидуальное решение". На что Бахматов предложил "заключить прямой догово ". Ему ответили, что это "превышение полномочий", - говорится в сообщении.

Напомним:

Киевский городской совет за год не уполномочил коммунальные предприятия предоставить доступ мобильным операторам для развертывания сетей интернет-связи в метрополитене.

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Запустить 4G в метро Киева руководство Киевской горадминистрации впервые пообещало семь лет назад. Однако за это время ни старое, ни новое руководство столицы не смог выполнить эту задачу.

Осенью того же года мобильные операторы объявили тендер на поиск подрядчика. Летом 2019 победителем тендера стало ООО "Хуавей Украина".

Тогда же "Киевстар", Vodafone Ukraine и lifecell Украины пообещали в ближайшие месяцы запустить мобильную связь четвертого поколения на станциях "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец", но развертывания сети 4G в метро так и не началось.

В ноябре 2019-го советник городского головы Максим Бахматов обнародовал план внедрения 4G в метро Киева. В публикации также говорилось о том, что горсовет должен утвердить тарифы за доступ к коммунальным объектам города.