Киберполиция разоблачила онлайн-казино с месячным доходом в 1 миллион долларов

Киберполиция провела обыски в офисах компании, которая организовали деятельность онлайн-казино на рынках Украины, Европы, Австралии и США, месячный доход компании оценивается в 1 миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Правоохранители установили, что с начала 2019-го фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере IT-разработок, организовали работу офисов в Киеве.

В офисах работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.

В январе сотрудники киберполиции зафиксировали факт предоставления услуг казино, а также списание средств со счетов для участия в играх.

Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино.

Также изъято четыре жестких диска, флэш-накопители и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Специалистам киберполиции, в ходе осмотра компьютеров, находившихся в офисе компании, удалось расшифровать закриптованные жесткие диски. Это позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и тому подобное.

Установлено, что организаторами противоправной деятельности является три человека 1979, 1983 и в 1986 годов рождения.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом).

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Напомним:

23 января Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

20 декабря, после провала голосования за легализацию игорного бизнеса, Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

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