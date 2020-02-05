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Кабмин создал Фонд гарантирования кредитов на покупку земли

Среда, 5 февраля 2020, 12:04
 

Кабинет министров на заседании в среду принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Алексей Гончарук.

Бюджет-2020 предусматривает 240 млн грн для формирования уставного капитала Фонда.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов.

Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке", - заявил глава правительства.

Напомним:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Президент Владимир Зеленский предложил комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Ко второму чтению проекта закона подали более 4000 поправок. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам Алексея Мушака, рассмотрение законопроекта может занять от 3 часов до 2 месяцев.

На пленарной недели 13-17 декабря Рада не рассматривала второе чтение законопроекта №2178-10 от "Слуги народа" о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Глава фракции Арахамия тогда сказал:

"Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти на землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент".

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Экономическая правда

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агросектор кредиты Кабмин рынок земли

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