Наибольший должник "Дельта Банка" — "Бони и Клайд"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал полные обновленные списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые не погасили в полном объеме сумму долга, определенную судебными решениями к взысканию с них.
Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные фонда по состоянию на 1 января 2020 года.
"Более 3,1 млрд - сумма долга по кредиту, выданному АО" Дельта Банк". У отдельных заемщиков АО "Банк" Финансы и Кредит" и АО "ВТБ Банк" задолженность составляет около 2 млрд грн.
На взыскание этих средств с недобросовестных заемщиков есть соответствующие судебные решения, ожидающих исполнения" - отметили в ФГВФЛ.
Сообщаетс, что речь идет об ООО "Бони и Клайд" (переименовано в ООО "Факториал"), которое задолжало Дельта Банка, ликвидируемым фондом, 3,188 млрд грн.
В топ-3 крупнейших должников Дельта Банка, на текущий момент является крупнейшим банком-банкротом, входят ООО "Днипрометалсервисгруп" (2,106 млрд грн) и ЗАО "Торговый Дом Азовзагальмаш" (1,894 млрд грн).
На четвертом месте - ОАО "ТД Азовзагальмаш" (1,326 млрд грн), а на пятом - ОАО "Мариупольский термический завод" (заемщик ОАО "Азовзагальмаш") также с долгом в 1,326 грн.
Наибольшим должником банка "Финансы и Кредит" является ОАО "Внешнеторговая фирма КрАЗ" (1,997 млрд грн).
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