УЗ и "Deutsche Bahn" подписали еще один меморандум о взаимопонимании, что в нем
"Укрзализныця", немецкая железная дорога "Deutsche Bahn" и ее компания-подразделение по консалтингу "DB Engineering & Consulting" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.
"Мы понимаем, что на начальных этапах речь идет о сотрудничестве консультационного характера.
Надеемся, что со временем мы сможем прийти к более глубоким формам сотрудничества", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Немецкая сторона отметила, что в рамках консалтинга с Укрзализныцей будет сотрудничать подразделение немецкой железной дороги - "DB Engineering & Consulting".
В документе сообщается, что стороны договорились изучить и разработать концепцию и план предоставления "DB E&C" управленческой и/или технической поддержки.
Также документ предусматривает три этапа сотрудничества:
- первый: заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработка дорожной карты действий. Для этого УЗ должна сформулировать техническое задание и желаемые условия договора. Отмечается, что этот этап должен быть реализован в течение 3-х месяцев.
- второй: реализация проекта. В случае успешного прохождения первого этапа, стороны выражают намерение привлечения персонала немецкой железной дороги к внедрению дорожной карты. Согласно документу этот этап продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года.
- третий: поддержка от DB E&C в сфере управления.
Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB - 10 лет, сообщается в документе.
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Напомним:
Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопросы стратегического партнерства.
Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".
После подписания в Давосе "Меморандума о взаимопонимании" стороны продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и больше информации предоставят в начале февраля.
Как сообщал премьер-министр Гончарук ранее, консультанты от крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn будут предоставлять свои услуги для менеджмента "Укрзализныци" или будут привлечены к управлению компанией на определенном этапе.
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