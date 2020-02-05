УЗ и "Deutsche Bahn" подписали еще один меморандум о взаимопонимании, что в нем

"Укрзализныця", немецкая железная дорога "Deutsche Bahn" и ее компания-подразделение по консалтингу "DB Engineering & Consulting" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

"Мы понимаем, что на начальных этапах речь идет о сотрудничестве консультационного характера.

Надеемся, что со временем мы сможем прийти к более глубоким формам сотрудничества", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Немецкая сторона отметила, что в рамках консалтинга с Укрзализныцей будет сотрудничать подразделение немецкой железной дороги - "DB Engineering & Consulting".

В документе сообщается, что стороны договорились изучить и разработать концепцию и план предоставления "DB E&C" управленческой и/или технической поддержки.

Также документ предусматривает три этапа сотрудничества:

- первый: заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработка дорожной карты действий. Для этого УЗ должна сформулировать техническое задание и желаемые условия договора. Отмечается, что этот этап должен быть реализован в течение 3-х месяцев.

- второй: реализация проекта. В случае успешного прохождения первого этапа, стороны выражают намерение привлечения персонала немецкой железной дороги к внедрению дорожной карты. Согласно документу этот этап продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года.

- третий: поддержка от DB E&C в сфере управления.

Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB - 10 лет, сообщается в документе.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопросы стратегического партнерства.

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

После подписания в Давосе "Меморандума о взаимопонимании" стороны продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и больше информации предоставят в начале февраля.

Как сообщал премьер-министр Гончарук ранее, консультанты от крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn будут предоставлять свои услуги для менеджмента "Укрзализныци" или будут привлечены к управлению компанией на определенном этапе.