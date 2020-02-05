Кабмин привязал зарплату чиновников к средней заработной плате и уменьшил премии

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение об ограничении заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Источник: пресс служба президента

Детали: Во время совещания с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил президенту, что правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

Прямая речь Гончарука: "Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад".

Детали: Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.

Прямая речь Зеленского: "Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже".

Напомним:

Ранее сообщалось, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его замы задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн грн.

Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий министрам и рассказать о причинах таких начислений.

17 января во время часа вопросов к правительству украинские министры и Гончарук так и не отчитались о многотысячных премиях накануне нового года.

Президент Владимир Зеленский 17 января разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, что зарплаты у министров должны быть "нормальными", и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен.

11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

20 декабря правительство опубликовало зарплаты чиновников, самую высокую среднюю зарплату из членов правительства получал министр внутренних дел Арсен Аваков – 100 041 грн.

Украинская правда