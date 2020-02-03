Новости 3 февраля: продажа Пинчуком газового бизнеса, перерасчет субсидий, обвал китайского фондового рынка

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О зарплатах в госбанках. Члены наблюдательных советов госбанков получают вознаграждение от 200 до 500 тысяч гривен в месяц.

О перерасчете субсидий. В феврале Минсоцполитики осуществит автоматическое доначисление льгот и субсидий за услугу по распределению газа, потребности в дополнительных обращениях граждан за январь и февраль 2020 года нет.

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Пинчук продает газовый бизнес: что произошло и почему это нехорошо для отрасли

Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобытчика Geo Alliance. Почему это свидетельствует о новом витке кризиса в газодобывающей отрасли и является негативным сигналом для потенциальных инвесторов Украины.