В Китае за 8 дней построили больницу для больных на коронавирус

Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Отмечается, что строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Новая больница имеет 1000 коек и, как ожидается, начнет принимать пациентов с понедельника.

Открытие второй больницы на 1500 коек планируется в течение нескольких дней.

Как отмечает AP, власти отправили медицинских работников и оборудование в новую больницу.

Издание пишет, что палаты новой больницы оснащены самым современным медицинским оборудованием и вентиляционными системами.

Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что дополнительное пространство в больницах имеет решающее значение для остановки распространения новых инфекций.

"Отсутствие больничных комнат заставляло больных людей возвращаться домой, что крайне опасно. Таким образом, наличие дополнительных кроватей является большим улучшением", - сказал он.

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Напомним:

В Китае по состоянию на полночь понедельника (по местному времени) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.