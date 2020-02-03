Пинчук продает газовый бизнес — источник

Украинский олигарх Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance.

Об этом ЭП сообщил источник.

Отмечается, что группа Geo Alliance, состоящая из 16 месторождений, была сформирована в 2 коротких этапа.

"Первый длился с сентября по ноябрь 2004 года, в течение которых на малоизвестные компании "Природные ресурсы", "Оберон-уголь" и "Интек гео" было оформлено десять месторождений углеводородов.

Второй состоялся в июле 2007 года, когда неизвестное предприятие "Восточный геологический союз" стало владельцем шести нефтегазовых участков, часть из которых до этого была разведана за счет государственной НАК "Надра Украины", - говорится в статье.

В 2012 году в газовом бизнесе Пинчука появился партнер: 25% акций Geo Alliance выкупил Vitol Group (Нидерланды) - крупнейший нефтяной трейдер в мире, чья минимальная годовая выручка составляет 150 млрд долл. А в 2017 году Vitol нарастил свою долю в Geo Alliance до 50%.

"Для обеих сторон Geo Alliance играл роль входного билета на украинский газовый рынок.

Так, в период президентской каденции Петра Порошенко структуры Vitol самостоятельно, без компаний Пинчука, участвовали в конкурсе правительства на право разработки Юзовского участка углеводородов удивительной площадью 7,9 тысяч квадратных км, но проиграли.

Структуры EastOne в тот же период интересовались покупкой газодобывающей компании "Куб-газ", но уступили ее Burisma Holdings Николая Злочевского. Результатом разносторонних интересов EastOne и Vitol стал теперешний "развод", - говорится в статье.

"Geo Alliance выставлен на продажу", - сообщил ЭП источник на рынке.

ЭП обратилась за комментариями к Geo Alliance и Наталье Вовк, которая возглавляет пресс-службу Пинчука, но в обоих случаях не получила ответов.

Один из бизнес-партнеров Пинчука, который пожелал остаться неназванным, в разговоре с ЭП опроверг информацию о продаже Geo Alliance. По его словам, эту информацию он "получил из первых уст", то есть от Пинчука.

Но источник ЭП настаивает на своей информации и приводит три аргумента.

Первый - решение о продаже Geo Alliance рассматривается Пинчуком параллельно с продажей второго "неключевого" бизнеса - банка "Кредит Днепр".

Второй - Geo Alliance продается по согласованию с Vitol. Таким образом, речь идет о продаже 100% этого газового бизнеса.

Третий - у Пинчука оценивают Geo Alliance в 300 млн долл, но в Vitol, как и на всем отечественном рынке, эту цену считают откровенно завышенной.

По словам источника ЭП, чтобы оправдать заявленную стоимость, основатель EastOne взялся "накачивать" свой газовый бизнес новыми активами.

"Vitol - крупнейший мировой трейдер углеводородов, поэтому его уход с украинского рынка - негативный сигнал потенциальным инвесторам Украины.

Дело не только в имиджевых потерях. Готовящийся уход нидерландской группы символизирует очередной виток кризиса в отечественной газодобывающей отрасли, вызванный обвалом цен на голубое топливо.

Если плохо добытчикам, то несдобровать и их основном контрагенту - группе "Интерпайп" Пинчука. Ее трубные заводы еще в 2019 году начали чувствовать свертывание производственной программы "Укргаздобычи" - крупнейшего производителя углеводородов в Украине", - говорится в статье.

Читайте подробнее в публикации: Пинчук продает газовый бизнес: что произошло и почему это нехорошо для отрасли

Экономическая правда