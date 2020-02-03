В УЗ назвали топ-5 самых популярных внутренних рейсов 2019 года

Самым популярным внутренним железнодорожным направлением в 2019 году стал Киев - Харьков, билеты на который купили 1,7 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

В топ-5 также вошли Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

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Напомним:

За 2019-й год "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.

Экономическая правда