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НАБУ приходило в "Укрзализныцю" с обыском по делу о закупке угля

Понедельник, 3 февраля 2020, 12:43
 

29 января детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в филиале "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" в рамках дела о закупке угля.

Об этом ЭП сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, кроме обыска в "Пассажирской компании", НАБУ провело обыски по этому же угольному эпизоду в департаменте экономической и информационной безопасности.

НАБУ расследует завладение должностными лицами "Пассажирской компании" и других компаний 28 млн грн Укрзализныци при закупке каменного угля в 2018-2019 годах.

Детективы расследуют возможную причастность к завладению 28 млн двух сотрудников департамента экономической и информационной безопасности УЗ, которые, будучи членами тендерного комитета, принимали меры для исключения участников торгов с целью победы в них заранее определенной компании.

Отмечается, что договора о закупке угля по завышенной цене подписывали заместители директора филиала "Пассажирская компания".

Напомним:

Правление "Укрзализныци" продлило контракт с главой департамента экономической и информационной безопасности Олегом Назаруком, которого ранее подозревали в вымогательстве и получении взятки.

Николай Топалов, ЭП

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Укрзализныця

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