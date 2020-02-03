СМИ выяснили, какая зарплата у членов набсоветов госбанков

Члены наблюдательных советов госбанков получают вознаграждение от 200 до 500 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на публичные декларации и ответы на зпросы.

Отмечается, что члены наблюдательного совета Приватбанка - на первом месте по этому показателю. В частности, Юлия Мецгер (подруга актрисы "95 квартала" Елены Кравец, которая 17 июля 2019 года был назначена по квоте президента), за 6 месяцев получила 3,4 млн грн.

"Сопоставимые суммы получили Роман Сульжик и Ольга Томаш, которые были назначены в наблюдательный совет Приватбанка вместе с Мецгер", - пишет издание.

Член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова, которую назначили 8 июля 2019 года, за полгода получила 1,69 млн грн.

"Страхова во время президентской кампании была представлена ​​как эксперт по банковскому рынку в команде Владимира Зеленского.

Если принимать во внимание возможные надбавки, то ежемесячная "зарплата" членов наблюдательного Укрэксимбанка может превышать 300 тыс грн", - отмечает издание.

При этом, Ощадбанк и Укргазбанк платят значительно меньше. В частности, Оксана Волчко, которая также является членом наблюдательного совета Укрпочты, получила от Укргазбанка три платежа на 1,13 млн грн в течение 2019 года.

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