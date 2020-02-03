Из-за коронавируса китайский фондовый рынок рухнул на 8%

Китайские фондовые индексы на фоне вспышек коронавируса упали почти на 8% сразу после открытия торгов. Это самое сильное падение с августа 2015 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Основной индекс CSI 300, рассчитываемый на базе торгующихся на двух крупнейших биржах континентального Китая в Шанхае и Шенжене акций, к закрытию торгов снизился на 7,9%.

Сообщается, что входящие в него компании потеряли около 358 млрд долларов.

"Многие люди на рынке не сталкивались с такими ситуациями, как сегодня, и не стоит обвинять их в том, что они хотят наличных, когда чувствуют, что их здоровье находится в опасности", - сказал Фанг Руи, управляющий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership.

Обвал произошел, несмотря на попытки китайских властей воспрепятствовать этому.

Народный банк Китая влил в финансовую систему 1,2 трлн юаней (173,8 млрд дол) посредством операций обратного репо. Также он снизил ставки по 7- и 14-дневным операциям обратного репо на 0,1 процентного пункта до 2,4% и 2,55%, соответственно

Нацбанк Китая "сделал свою часть работы", чтобы ограничить хаос на рынке, отметила экономист ING Айрис Пан. По ее мнению, теперь ключевым фактором будет, как долго продлится вспышка вируса.





