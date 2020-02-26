Кабмин поменял менеджмент "Центрэнерго" и трех облэнерго

Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает Укринформ.

"Мы приняли решение о замене менеджмента компании Центрэнерго и на трех облэнерго, которые фактически являются государственными компаниями, и качественный менеджмент которых будет залогом хорошего бизнес-климата на территории соответствующих областей", - сказал Гончарук.

По его словам, решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации.

Напомним:

Компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева добилась повторного обеспечения иска к Фонду государственного имущества по делу о приватизации ПАО "Центрэнерго".

Прокуратура города Киева начала уголовное производство против судьи Гопсуда Киева по факту "постановления заведомо неправосудного решения", которое заблокировало приватизацию "Центрэнерго".

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.