Кабмин поменял менеджмент "Центрэнерго" и трех облэнерго
Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает Укринформ.
"Мы приняли решение о замене менеджмента компании Центрэнерго и на трех облэнерго, которые фактически являются государственными компаниями, и качественный менеджмент которых будет залогом хорошего бизнес-климата на территории соответствующих областей", - сказал Гончарук.
По его словам, решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации.
Напомним:
Компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева добилась повторного обеспечения иска к Фонду государственного имущества по делу о приватизации ПАО "Центрэнерго".
Прокуратура города Киева начала уголовное производство против судьи Гопсуда Киева по факту "постановления заведомо неправосудного решения", которое заблокировало приватизацию "Центрэнерго".
Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.
Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация "Центрэнерго" может состояться в 2020-2021 годах.
В январе 2020 года Фонд госимущества начал процедуру отбора советников по приватизации для "Центрэнерго", для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд привлекает аудиторскую компанию.
"Укрдонинвест Трейдинг" Виталия Кропачева хочет взыскать с госкомпании "Центрэнерго" 1,44 миллиарда гривен долга за поставку угля.
Ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что верит в приватизацию Центрэнерго и Одесского припортового завода, но отметил, что любое крупное предприятие - это год-полтора подготовки.
Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.
В начале августа Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.
В начале июля ОПЗ получил новых членов наблюдательного совета.
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