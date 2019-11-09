Премьер: Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию

Премьер Алексей Гончарук, заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос УП.

На слова о том, что, по данным многочисленных журналистских расследований, Центрэнерго находится под влиянием Коломойского, Гончарук ответил:

"Я никогда не делал вид, что ничего не происходит. У нас в энергетике до сих пор полно групп влияния, которые контролируют те или иные части системы. Это правительство фактически заработало в начале осени. Задача №1 - подготовить страну к отопительному сезону. Не самое лучшее, мягко говоря, время воевать с монополиями.

Но там, где мы видим, что есть влияние, которое прямо сейчас вредит или мешает госинтересам, мы сразу максимально быстро влияем".

"Достаточно недавно был перезагружен регулятор на энергетических рынках - НКРЭКУ. И, по моему мнению, влияние этих групп влияния в новом регуляторе принципиально меньше. Есть ли вообще в энергетике профессионалы, которые ни с кем не связаны и на которых никто не влияет - я не знаю.

Если сейчас где-то в какой-то части энергетической системы, в том числе в Центрэнерго, есть люди, которые работают не на государство, они будут заменены", - добавил он.

"В случае Центрэнерго у нас две цели. Задача №1 - нарастить склады угля, чтобы страна была в безопасности и она безопасно заходила в отопительный сезон. И это сделано. Второе - подготовить страну к отопительному сезону, чтобы украинцы не сидели без тепла через наши войны. И то, и другое сделано", - подчеркнул Гончарук.

"Центрэнерго должен быть подготовлен к приватизации. Орган, отвечающий за приватизацию - Фонд госимущества. В Фонде сейчас менеджер, который не зависит ни от одного олигарха. Этот прогресс также нельзя не замечать. Поэтому мы не сидим и не делаем, что ничего не происходит.

У нас с вами страна, энергетическа система которой делилась между различными группами влияния. И мы сейчас работаем над тем, чтобы это влияние принципиально уменьшилось. И нам нужно еще время, чтобы это влияние уменьшилось настолько, чтобы нельзя было кого-то в чем-то обвинять. Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим иностранным игроком. И правительство будет делать все возможное, чтобы сюда зашел какой-то сильный игрок", - заявил премьер.

Напомним:

Ранее в Офисе президента заявили, что приватизация государственной компании "Центрэнерго" может состояться в течение ближайших двух лет.

Экономическая правда