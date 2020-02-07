Блокировка приватизации "Центрэнерго": против судьи открыли дело

Прокуратура города Киева начала уголовное производство против судьи Гопсуда Киева по факту "постановления заведомо неправосудного решения", которое заблокировало приватизацию "Центрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Указанное решение было принято судом вопреки правовых заключений Верховного Суда, который уже выразил позицию по этому поводу, в частности, о том, что запрет на проведение приватизации ПАО "Центрэнерго" противоречит требованиям процессуального законодательства и является мерой, несоизмеримой с заявленными исковыми требованиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

Досудебное расследование ведут следователи Территориального управления ГБР в Киеве.

Напомним:

Компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева добилась повторного обеспечения иска к Фонду государственного имущества по делу о приватизации ПАО "Центрэнерго".

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация "Центрэнерго" может состояться в 2020-2021 годах. В январе 2020 года Фонд госимущества начал процедуру отбора советников по приватизации для "Центрэнерго", для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд привлекает аудиторскую компанию. "Укрдонинвест Трейдинг" Виталия Кропачева хочет взыскать с госкомпании "Центрэнерго" 1,44 миллиарда гривен долга за поставку угля.

Экономическая правда