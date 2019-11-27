Компания Кропачева хочет отсудить у Центрэнерго 1,4 миллиарда долга
Компания "Укрдонинвест Трейдинг" Виталия Кропачева хочет взыскать с госкомпании "Центрэнерго" 1,44 миллиарда гривен долга за поставку угля.
Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева от 20 ноября 2019 года.
В материалах суда говорится, что 25 сентября "Укрдонинвест Трейдинг" подала иск в суд против "Центрэнерго" за непогашенный долг за поставку угля.
В то же время 30 октября "Центрэнерго" подала встречный иск, требуя расторгнуть через суд соответствующий договор. Свои исковые требования государственная компания мотивировала поставкой некачественного угля, в результате чего ей был "нанесен ущерб".
Но 8 ноября Хозсуд Киева отклонил исковое заявление "Центрэнерго".
Напомним:
В октябре суд разблокировал приватизацию "Центрэенерго".
В ноябре премьер Алексей Гончарук, заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.
В Офисе президента заявили, что приватизация государственной компании "Центрэнерго" может состояться в течение ближайших двух лет.
В июле ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.
Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.
Экономическая правда
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