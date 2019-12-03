В Минэкономики назвали возможные сроки приватизации "Центрэнерго"

Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация "Центрэнерго" может состояться в 2020-2021 годах.

Об этом он скаазав в интервью ЭП.

По его словам, "Центрэнерго" есть в списке 21 объекта, которые подлежат приватизации.

"Относительно "Центрэнерго" был неудачный конкурс, проведенный по старому закону. Нужно вернуться к процедуре найма советника и снова брать курс на приватизацию", - сказал Кухта.

"Наша задача - обеспечить прозрачные нормальные процедуры, максимальное привлечение инвесторов, проведение качественного конкурентного конкурса. После этого компания сможет нормально работать в частной собственности, будут созданы рабочие места. Это то, ради чего делается приватизация.

На каждой компании паразитируют какие-то олигархические группы, коррупционеры. На ОПЗ давят долги Фирташа. Говорят, что "Центрэнерго" ранее контролировали Кропачев, до него - Кононенко, а теперь - Коломойский. Мы понимаем, что в этом секторе есть системная коррупция. Наша задача - максимально ее вычистить", - добавил замминистра.

Кухта также отметил, что Фонд госимущества готовится упростить процедуру найма советников.

"Основная цель этих изменений - ускорить отбор. Здесь еще вопрос в способности советников работать над многими объектами одновременно, их возможностях выделять человеческие ресурсы на это", - сказал он.

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Экономическая правда