Решение о конкурсе на главу "Нафтогаза" будет принято в ближайшие недели — Гончарук
Кабинет министров в среду не рассматривал вопрос об объявлении конкурса на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", это решение будет приниматься в ближайшие недели.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время пресс-брифинга.
"Этого вопроса в повестке дня не было. Мы решений по нему не принимали. Репликами мы действительно обменялись", - сказал он на пресс-конференции в среду.
Гончарук сообщил, что решение по конкурсу на голову Нафтогаза следует ожидать в ближайшие недели.
"Этот вопрос (окончание контракта Андрея Коболева в марте 2020 - ЭП) сейчас актуален, в ближайшие недели следует ожидать решений, когда оно будет принято, мы обязательно вас проинформируем", - сообщает премьер.
Напомним:
Ранее сообщалось, что министр экономики Тимофей Милованов на заседание Кабинета министров предложил обсудить объявление конкурса на должность главы "Нафтогаза", однако инициативу вносить вопрос "с голоса" не поддержали премьер-министр Алексей Гончарук, и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым открыт - эффективность компания очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий, заявил премьер Алексей Гончарук.
Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.
Также он сообщил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.
Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, глава правления "Нафтогаза" заявил: "Есть. Какой, комментировать не готов".
Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.
20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.
Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".
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