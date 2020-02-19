Решение о конкурсе на главу "Нафтогаза" будет принято в ближайшие недели — Гончарук

Кабинет министров в среду не рассматривал вопрос об объявлении конкурса на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", это решение будет приниматься в ближайшие недели.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время пресс-брифинга.

"Этого вопроса в повестке дня не было. Мы решений по нему не принимали. Репликами мы действительно обменялись", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Гончарук сообщил, что решение по конкурсу на голову Нафтогаза следует ожидать в ближайшие недели.

"Этот вопрос (окончание контракта Андрея Коболева в марте 2020 - ЭП) сейчас актуален, в ближайшие недели следует ожидать решений, когда оно будет принято, мы обязательно вас проинформируем", - сообщает премьер.

Напомним:

Ранее сообщалось, что министр экономики Тимофей Милованов на заседание Кабинета министров предложил обсудить объявление конкурса на должность главы "Нафтогаза", однако инициативу вносить вопрос "с голоса" не поддержали премьер-министр Алексей Гончарук, и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым открыт - эффективность компания очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий, заявил премьер Алексей Гончарук.

Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Также он сообщил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, глава правления "Нафтогаза" заявил: "Есть. Какой, комментировать не готов".

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

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