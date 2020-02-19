Милованов предложил Кабмину обсудить конкурс на главу "Нафтогаза" — нардеп

Министр экономики Тимофей Милованов на заседание Кабинета министров предложил обсудить объявление конкурса на должность главы "Нафтогаза", однако инициативу вносить вопрос "с голоса" не поддержали премьер-министр Алексей Гончарук, и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщил народный депутат фракции ЕС Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

"Министр экономики Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогаза Украины", так как контракт Коболева (главы правления "Нафтогаза" - ЭП) истекает 10 марта.

Аваков сказал, что вопрос политический и вносить его с голоса неправильно. Гончарук его поддержал, вопрос в повестку не включили", - пишет нардеп.

Напомним:

Вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым открыт - эффективность компания очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий, заявил премьер Алексей Гончарук.

Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Также он сообщил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, глава правления "Нафтогаза" заявил: "Есть. Какой, комментировать не готов".

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

В комментарии журналисту УП, Коболев сообщил:

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.

20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

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