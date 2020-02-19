Милованов предложил Кабмину обсудить конкурс на главу "Нафтогаза" — нардеп
Министр экономики Тимофей Милованов на заседание Кабинета министров предложил обсудить объявление конкурса на должность главы "Нафтогаза", однако инициативу вносить вопрос "с голоса" не поддержали премьер-министр Алексей Гончарук, и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Об этом сообщил народный депутат фракции ЕС Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
"Министр экономики Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогаза Украины", так как контракт Коболева (главы правления "Нафтогаза" - ЭП) истекает 10 марта.
Аваков сказал, что вопрос политический и вносить его с голоса неправильно. Гончарук его поддержал, вопрос в повестку не включили", - пишет нардеп.
Напомним:
Вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым открыт - эффективность компания очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий, заявил премьер Алексей Гончарук.
Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.
Также он сообщил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.
Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, глава правления "Нафтогаза" заявил: "Есть. Какой, комментировать не готов".
Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.
В комментарии журналисту УП, Коболев сообщил:
"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.
20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.
Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".
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