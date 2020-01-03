В Раду подали законопроект по рынку земли в окончательной редакции: что он предусматривает

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Об этом говорится в сравнительной таблице ко второму чтению, опубликованной на сайте Рады 3 января.

В частности, предусматриваются изменения в Земельном кодексе относительно приобретения права собственности на землю сельхозназначения и общей площади земельных участков.

Согласно законопроекту, приобретать право собственности на землю сельхозназначения могут:

граждане Украины;

юрлица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками которых являются только граждане Украины и/или государство и/или территориальные общины;

территориальные общины;

государство.

Также предполагается, что право собственности на земельные участки могут приобретать банки и кредитные учреждения в порядке обращения взыскания на них как предмет залога. Такие земельные участки должны быть отчуждены банками и кредитными учреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.

В то же время юрлица, учредителями или конечными бенефициарами которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения со дня и при условии одобрения этого на референдуме.

При любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме, запрещается право собственности на земельные участки:

юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранцы - на земли государственной и коммунальной собственности, а также - на земли, выделенные владельцам паев, и которые расположены ближе 50 км от госграницы Украины (кроме госграницы, которая проходит по морю);

юрлицам, участниками или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ;

лицам, которые принадлежали или принадлежат к террористическим организациям;

юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранные государства;

юрлицам, где невозможно установить конечного бенефициара;

юрлицам, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

юрлицам, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах; физическим и юрлицам, в отношении которых применены санкции;

юрлицам, зарегистрированным в государствах, включенных в список тех, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Согласно законопроекту, общая площадь земельных участков сельхозназначения в собственности гражданина не может превышать 10 000 гектаров.

В собственности юрлица (кроме банков и кредитных учреждений) - не может превышать общей площади земельных участков, которые могут находиться в собственности всех ее участников, но не более 10 000 гектаров.

Кроме этого, предусмотрено, что расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков, проводятся в безналичной форме.

Также не будет допускаться приобретения права собственности по возмездным договорам в случае отсутствия документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский предложил комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



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Экономическая правда