В Раду подали законопроект по рынку земли в окончательной редакции: что он предусматривает
Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
Об этом говорится в сравнительной таблице ко второму чтению, опубликованной на сайте Рады 3 января.
В частности, предусматриваются изменения в Земельном кодексе относительно приобретения права собственности на землю сельхозназначения и общей площади земельных участков.
Согласно законопроекту, приобретать право собственности на землю сельхозназначения могут:
- граждане Украины;
- юрлица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками которых являются только граждане Украины и/или государство и/или территориальные общины;
- территориальные общины;
- государство.
Также предполагается, что право собственности на земельные участки могут приобретать банки и кредитные учреждения в порядке обращения взыскания на них как предмет залога. Такие земельные участки должны быть отчуждены банками и кредитными учреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.
В то же время юрлица, учредителями или конечными бенефициарами которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения со дня и при условии одобрения этого на референдуме.
При любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме, запрещается право собственности на земельные участки:
- юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранцы - на земли государственной и коммунальной собственности, а также - на земли, выделенные владельцам паев, и которые расположены ближе 50 км от госграницы Украины (кроме госграницы, которая проходит по морю);
- юрлицам, участниками или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ;
- лицам, которые принадлежали или принадлежат к террористическим организациям;
- юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранные государства;
- юрлицам, где невозможно установить конечного бенефициара;
юрлицам, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
- физическим и юрлицам, в отношении которых применены санкции;
- юрлицам, зарегистрированным в государствах, включенных в список тех, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Согласно законопроекту, общая площадь земельных участков сельхозназначения в собственности гражданина не может превышать 10 000 гектаров.
В собственности юрлица (кроме банков и кредитных учреждений) - не может превышать общей площади земельных участков, которые могут находиться в собственности всех ее участников, но не более 10 000 гектаров.
Кроме этого, предусмотрено, что расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков, проводятся в безналичной форме.
Также не будет допускаться приобретения права собственности по возмездным договорам в случае отсутствия документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский предложил комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.
13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.
Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.
Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.
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Экономическая правда
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