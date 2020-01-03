Рынок земли: ограничение 10 тысяч гектаров не будет распространятся на банки – советник премьера

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2178-10 ко второму чтению не предусматривает ограничения для банков по концентрации земли.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"На банки не будет распространяться ограничение 10 тыс га в одни руки. У нас около 50 банков готовы кредитовать земельные сделки. Соответственно ограничение в 10 тыс грн позволило бы кредитовать покупку только на 500 тыс га. А это меньше 2% рынка", - написал он.

Мушак добавил, что в случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк должен в течение 2 лет продать ее на электронных торгах. В противном случае земля изымается в банку по специальной процедуре.

"Отдельной задачей после голосования этого закона будет работа с подзаконными актами НБУ. Надо повысить коэффициент покрытия на землю с нынешних 0.35 до 1.0.

Ибо в противном случае под землю стоимостью 100 тыс долларов можно будет взять кредит только на 35 тысяч долларов. А также изменить критерии к заемщикам под земельные операции. Так как сейчас большое количество фермеров, имея прибыльный бизнес, работают в тени и не смогут доказать банку свою платежеспособность. И соответственно будут вне кредитного рынка", - отметил советник премьера.

Он также назвал некоторые финансовые моменты в финальной версии базового законопроекта 2178-10.

В частности, при расчетах за землю предполагается только безналичная оплата. Кроме этого, покупатель должен предоставить документы о законности происхождения средств, за которые покупается земля.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский предложил комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



Читайте также: "Спартанцы", "медвечуковцы", "соросята", "ишаки" и не только: депутатские "перлы" о земельной реформе

Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"

Экономическая правда