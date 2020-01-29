Новости 29 января: увольнение Кравцова, снижение налогов для IT, кодировка ТВ-каналов

Об увольнении Кравцова. Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова.

О снижении налогов для IT. Министерство цифровой трансформации предлагает ввести специальный льготный режим, который позволяет снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности, в том числе для IT-компаний.

О ликвидации морских инспекций. Кабинет министров ликвидировал Крымско-Черноморскую и Азовскую "морские" инспекции.

О кодировке ТВ-каналов на спутнике. Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

О добыче газа. 5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.

О Подольском мостовом переходе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и до конца этого года автосообщение ним (между левым и правым берегами) откроют.

О пробках в Киеве. Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Вы хотите знать больше?

"Черный вторник" для главы "Укрзалізниці": за что увольняют Кравцова и почему это будет непросто

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" после долгих колебаний принял решение об увольнении главы компании Евгения Кравцова. Теперь мяч на стороне правительства, которое должно поставить точку в этом вопросе. (укр)

Как на ладони: что можно узнать о вас из официальных баз данных

Адрес, цвет и марка машины, судебные дела, бизнес-соглашения, имена родственников, налоговые долги, недвижимость — только часть того, что есть в открытом доступе о любом из нас. На каких сайтах содержится личная информация, и в каких случаях ее могут открыть? (укр)