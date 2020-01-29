Кабмин согласовал увольнение главы Укрзализныци

Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова.

Об этом стало известно по итогам заседания правительства.

"Сегодня правительство согласовало увольнение руководителя Укрзализныци. Это важный шаг для перезагрузки всего того что происходило на этой важной государственной компании ", - заявил Гончарук.

Также Гончарук заявил, что будет объявлен конкурс на нового руководителя УЗ.

Деталей увольнения Кравцова премьер не раскрыл.

Читайте подробнее: "Черный вторник" для главы "Укрзализныци": за что увольняют Кравцова и почему это будет не просто

Напомним

Заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры. В случае отклонения этого заявления, увольнение Кравцова наблюдательным советом будет стоить компенсации в сумме около 7 миллионов гривень.

27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.

3 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.

Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Экономическая правда