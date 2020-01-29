В Минцифры предлагают ввести налоговый льготный режим IP-Box для IT

Министерство цифровой трансформации предлагает ввести специальный льготный режим IP-Box (Intellectual Property Box), который позволяет снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности, в том числе для IT-компаний.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Отмечается, что такой режим уже действует в 19 странах Европы.

"Мы продолжаем искать оптимальную форму налогообложения, готовы предложить для обсуждения другой формат, который создаст комфортные условия не только для IT-отрасли, но и для работников всех креативных и наукоемких сфер - режим IP-Box", - говорится в сообщении.

Вместо снижения ставки налога на прибыль в ведомстве предлагают уменьшить сумму, с которой этот налог нужно уплатить.

"То есть, вместо того, чтобы начислять 18% на всю прибыль предприятия, мы предлагаем начислять его только на сумму без учета расходов на R&D (Research & Developmet). Максимальная скидка может составлять до 80%.

То же касается и ЕСВ: режим позволит платить не 22% со всей суммы, направленной на зарплату, а только с суммы, которая останется после расчета скидки", - пояснили в Минцифиры.

Среди целевой аудитории такого льготного режима в министерстве рассматривают IT-сектор, MedTech, высокотехнологичное производство, AgroTech, FinTech, а также другие отрасли, которые производят интеллектуальную собственность.

В Минцифры предлагают ввести пониженную ставку для предприятий на: доходы от продажи/передачи прав объекта интеллектуальной собственности; платежи по лицензионному договору; а также на компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности.

"Система абсолютно понятна и привычна для иностранных инвесторов, при этом не требует внедрения новых систем налогообложения. Также она поддерживает предприятия, которые работают как на внешний, так и на внутренний рынок", - говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что предложенные изменения не затрагивают 3-й группы ФЛП. Все, кто хочет работать как физические лица-предприниматели, и в дальнейшем будут иметь такую ​​возможность без помех со стороны государства.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации предлагает создать единый налог для юридических лиц в IT-сфере без ограничения обращения на уровне 4-7%.

Экономическая правда