В Минцифры предлагают ввести налоговый льготный режим IP-Box для IT
Министерство цифровой трансформации предлагает ввести специальный льготный режим IP-Box (Intellectual Property Box), который позволяет снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности, в том числе для IT-компаний.
Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Отмечается, что такой режим уже действует в 19 странах Европы.
"Мы продолжаем искать оптимальную форму налогообложения, готовы предложить для обсуждения другой формат, который создаст комфортные условия не только для IT-отрасли, но и для работников всех креативных и наукоемких сфер - режим IP-Box", - говорится в сообщении.
Вместо снижения ставки налога на прибыль в ведомстве предлагают уменьшить сумму, с которой этот налог нужно уплатить.
"То есть, вместо того, чтобы начислять 18% на всю прибыль предприятия, мы предлагаем начислять его только на сумму без учета расходов на R&D (Research & Developmet). Максимальная скидка может составлять до 80%.
То же касается и ЕСВ: режим позволит платить не 22% со всей суммы, направленной на зарплату, а только с суммы, которая останется после расчета скидки", - пояснили в Минцифиры.
Среди целевой аудитории такого льготного режима в министерстве рассматривают IT-сектор, MedTech, высокотехнологичное производство, AgroTech, FinTech, а также другие отрасли, которые производят интеллектуальную собственность.
В Минцифры предлагают ввести пониженную ставку для предприятий на: доходы от продажи/передачи прав объекта интеллектуальной собственности; платежи по лицензионному договору; а также на компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности.
"Система абсолютно понятна и привычна для иностранных инвесторов, при этом не требует внедрения новых систем налогообложения. Также она поддерживает предприятия, которые работают как на внешний, так и на внутренний рынок", - говорится в сообщении.
В Минцифры подчеркнули, что предложенные изменения не затрагивают 3-й группы ФЛП. Все, кто хочет работать как физические лица-предприниматели, и в дальнейшем будут иметь такую возможность без помех со стороны государства.
Напомним:
Министерство цифровой трансформации предлагает создать единый налог для юридических лиц в IT-сфере без ограничения обращения на уровне 4-7%.
Экономическая правда
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