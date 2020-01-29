Автосообщение через Подольско-Воскресенcький мост откроют до конца года — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и до конца этого года автосообщение ним (между левым и правым берегами) откроют.

Об этом он сказал во время проверки работ по строительству объекта, передает пресс-служба Кличко.

"Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и зимой. Уже завершили процесс монтажа верхних временных опор. И мы начинаем новый, важный этап - установку натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро", - рассказал Кличко.

Отмечается, что в начале апреля этого года Киев должен получить 68 тросов, 4 из них уже поступили на строительство. Работы по их установке начнут в мае этого года.

"Также продолжается процесс сварки металлоконструкции части моста в направлении Подола. За несколько месяцев с помощью кранов ее установят на место. И за несколько месяцев подрядчики обещают достроить часть перегона моста от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Там идет процесс бетонирования опор", - сообщили в пресс-службе мэра.

По словам Кличко, проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 000 авто в сутки.

"Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс авто. И в "часы пик" пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза", - сказал он.

"Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также и трубопровод.

Город в полном объеме финансирует такой большой объект. Около 3 миллиардов гривен планируем выделить в 2020 году", - подчеркнул мэр Киева.

"В конце этого года мы откроем автосообщение ним и после этого начнем строительство ветки метро на Троещину", - добавил Кличко.

Напомним:

В января 2019 года Кличко заявлял, что за полтора - два года в столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.

Китайская China Railway International Group подтвердила завершение предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро в Киеве.

Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

По проекту строительства новой линии метрополитена ее протяженность будет почти 30 км с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией.

Для ее эксплуатации должно быть построено два электродепо - основное "Троещина" и второе - "Гатное". Предполагается, что строительство продлится 5 лет. Начать его смогут после достройки Подольско-Воскресенского моста.

Экономическая правда