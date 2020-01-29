Как на ладони: что можно узнать о вас из официальных баз данных

Адрес, цвет и марка машины, судебные дела, бизнес-соглашения, имена родственников, налоговые долги, недвижимость — только часть того, что есть в открытом доступе о любом из нас. На каких сайтах содержится личная информация, и в каких случаях ее могут открыть? (укр)

На ослоні у парку сидить літній чоловік. На ньому чорний капелюх з широкими полями, довгий світло-коричневий плащ, у руках він тримає газету, розгорнуту на обидві сторінки. За нею він ховає обличчя, затуляючись від перехожих.

Чоловік довго не перегортає сторінку, хоча вже давно мав би її прочитати, а його увага зосереджена на двох перехожих, які стоять неподалік.

Так уявляли собі детективів у фільмах та художніх творах у 19-20 сторіччях. Справді, раніше для отримання даних про людину потрібно було ходити за нею вулицями, підслуховувати розмови і вивідувати деталі її життя через спостереження. Зараз для цього вистачає лише комп'ютера.

Якщо найкмітливіші видалили власні сторінки з соціальних мереж, не вмикають геолокацію на пристроях або не користуються смартфоном, це ще не означає, що про них нічого не відомо.

Найгучніші журналістські розслідування створюються завдяки відкритим даним, які доступні кожному.

Адреса, колір та марка машини, судові справи, бізнес-угоди, імена родичів, податкові борги, нерухомість — лише частина того, що є у відкритому доступі.

Які дані потрібні, щоб почати пошук

Щоб почати пошук, знадобляться прізвище, ім'я та по батькові особи. Це перший рівень інформації, необхідний для подальшого дослідження. Якщо ж у країні є ще одна людина з таким самим ім'ям та прізвищем, то для більш точного пошуку знадобиться дата народження людини.

Ймовірність, що тезко народився в один день з людиною, яку шукають, менша, але вона є. Для найточнішого пошуку слід використовувати код РНОКПП (ідентифікаційний номер). Ця інформація секретна, тому переважна більшість досліджень базується на ПІБ або даті народження, яку можна дізнатися з соцмереж або від знайомих.

Найлегше шукати інформацію про державних службовців, оскільки дані про їх сім'ю, джерело прибутку та розмір доходу вказані в деклараціях. Там же має бути інформація про автомобілі, дорогоцінності та нерухомість.

Ця інформація безкоштовна та відкрита, а знайти декларацію чиновника можна на сайті НАЗК або на сайті проєкту "Канцелярська сотня". Державні діячі і так знають, що про них можна дізнатися, проте чи знають про це громадяни?

Що можна дізнатися про людину, маючи базові дані

Існує багато реєстрів, які зберігають певну інформацію про кожну людину:

Щоб дізнатися, чи людина судилася, слід звернутися до судового реєстру, щоб перевірити, чи є особа корупціонером, потрібно відкрити реєстр корупціонерів.

Щоб зекономити час на пошук, є сервіси комплексної перевірки фізосіб, наприклад, YouControl, Clarify Project або OpenDataBot. Вони акумулюють інформацію з кількох реєстрів, для пошуку достатньо ввести дані людини.

Адреса

Якщо ввести в сервісах з комплексного пошуку фізосіб прізвище, ім'я та по батькові людини, то можна отримати інформацію про адресу її реєстрації. Там будуть вказані вулиця, будинок, номер квартири та поштовий індекс.

В окремих випадках сервіси також дають інформацію про контактний номер телефону людини, це можуть бути домашній або мобільний номери.

Вид діяльності і дата реєстрації

Якщо людина є фізособою-підприємцем, то на цій же сторінці можна побачити вид її діяльності. Видів діяльності, які передбачені законодавством, безліч. Так можна ідентифікувати, ким працює людина. Також у відомостях про людину вказана дата її реєстрації як ФОП.

Наявність та розмір боргу

Сервіси дають інформацію про наявність податкового боргу, його розмір, причини утворення і стягувача.

Чи є людина публічним діячем

Якщо людина, яку шукають, є публічною особою, то ця інформація внесена в окремому підпункті досьє сервісів. Там вказується, чи пов'язана людина родинними або бізнес-зв'язками з публічними діячами.

Чи є людина у розшуку

Якщо людина є у розшуку або потрапила під дію закону про люстрацію, це теж буде зазначено в досьє на сайтах-агрегаторах.

Автомобіль

Маючи код РНОКПП особи (ідентифікаційний код), можна дізнатися, яким автомобілем володіє людина.

Нерухомість

Агрегатори надають інформацію про нерухомість людини. Ці дані доступні лише за наявності ідентифікаційного коду (РНОКПП). Нерухомість можна знайти і в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Там можна шукати за адресою, якщо відоме розташування житла, але не відомий його власник.

Щоправда, інформаційна довідка з цього реєстру платна — 23 грн, а авторизуватися в системі можна лише через єдиний цифровий підпис.

Суди

У реєстрі "Судова влада" та на сайтах-агрегаторах є інформація про те, де, з ким і за що людина судилася. Вказуються тип справи, назва суду, статус учасника справи — позивач чи відповідач. Крім деталей справи, там зазначаються час і місце її розгляду, якщо вона ще триває.

Бізнес

Якщо людина є власником бізнесу або очолює якусь організацію, відомості про цей бізнес теж легко знайти на сайтах-агрегаторах. Там можна дізнатися адресу компанії, відомості про її власника та бенефіціара, чим займається організація, з ким вона пов'язана та чи були порушення в роботі.

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Це законно?

Таке питання виникає щоразу, коли мова заходить про використання особистих даних. Нікому б не хотілося, наприклад, аби інформацію про борги знали всі.

Річ у тім, що дані про борги, суди, нерухомість та автомобілі громадян давно відкриті і зберігаються у державних реєстрах. Тобто люди самі віддали цю інформацію державі і погодилися з тим, що вона буде відкритою.

Однак відкритість інформації не означає, що її писатимуть на парканах. Аналітик та комплаєнс-офіцер системи з перевірки контрагентів YouControl Юрій Томін.пояснює, що ці відомості за законом можуть бути поширені і використані.

"Публічна інформація, що містить персональні дані фізособи, оприлюднена у випадках, передбачених законом, дозволена для її подальшого вільного використання та поширення. Отримувати додаткову згоду фізособи для цього не потрібно", — наголошує він.

"Дані про ФОП як суб'єкт господарювання й інформація про людину — різні речі. Наприклад, адреса реєстрації у другому випадку — це персональні дані, у першому — ні", — каже засновник сервісу Clarity Project Ярослав Гарагуц.

Перш ніж користуватися даними, голова піар-служби сервісу Opendatabot Дарина Даниленко радить дізнаватися про їх джерело.

"На жаль, існують бізнеси, які використовують "сірі" чи "чорні" дані, іноді об'єднуючи їх з відкритими", — зазначає Даниленко.