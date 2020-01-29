Премьер: Правительство ликвидирует "морские инспекции" из-за их неэффективности

Кабинет министров ликвидировал Крымско-Черноморскую и Азовскую "морские" инспекции.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции - Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат.

Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации", - пишет премьер.

По его словам, функции по контролю судов теперь будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции.