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Премьер: Правительство ликвидирует "морские инспекции" из-за их неэффективности

Среда, 29 января 2020, 12:39
 

Кабинет министров ликвидировал Крымско-Черноморскую и Азовскую "морские" инспекции.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции - Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат.

Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации", - пишет премьер.

По его словам, функции по контролю судов теперь будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции.

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Гончарук Кабмин

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