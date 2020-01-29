Украинские медиагруппы закодировали свои каналы на спутнике

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Отмечается, что момент кодирования после полуночи зафиксировал и выложил на YouTube медиаэксперт Александр Глущенко.

"Вместо видео телеканалов на экране появились плашки, сообщающие о кодировании, или же просто сообщение тюнера "Ошибка канала", - говорится в сообщении.

Медиаэксперт Александр Глущенко рассказал, что в открытом доступе на спутнике остался телеканал УНИАН ТБ группы "1+1 медиа", который предварительно должен был закодироваться вместе с другим каналам группы.

Также у телеканала "Украина" кроме закодированной основной спутниковой частоты остался дублирующий сигнал в кодировке BISS (условно закодированный). По состоянию на 12:00 этот сигнал "Украина" уже тоже закодирован.

В пресс-службе "1+1 медиа" заявили, что УНИАН ТБ продолжит вещать в открытом доступе на кратковременный период после кодирования для обеспечения переходного периода для тех абонентов, которые не успели заблаговременно позаботиться о доступе к телеканалам. Во время этого переходного периода на канале будет размещено напоминание для зрителей.

О точной дате кодирования УНИАН ТБ группа сообщит дополнительно.

Напмоним:

Украинские медиагруппы "1+1 media", StarLightMedia, "Интер медиа групп" и "Медиа Группа Украина" решили перенести дату кодирования спутникового сигнала с 20 на 28 января 2020 года.

В Украине работают два больших спутниковых оператора - Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты "Открытого спутника" должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонентскую плату. В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.