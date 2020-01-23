Новости 23 января: альянс украинской и немецкой железных дорог, отставка Коболева, обыски в "Фаворит спорт"

Об альянсе украинской и немецкой железных дорог. Правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця". Впрочем, немцы говорят только о консультировании.

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Об отставке Коболева. Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

О большой кольцевой вокруг Киева. Киевская областная государственная администрация начала работу над поиском путей реализации проекта Большой кольцевой автомобильной дороги.

Об обысках в "Фаворит спорт". Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Об упрощении налоговой системы. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство весной планирует серьезные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым.

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