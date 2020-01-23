Гончарук: весной мы планируем изменить налоговую систему в сторону "уменьшения и упрощения"
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство весной планирует серьезные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым.
Об этом он заявил во время Украинской завтрака в Давосе.
"У нас очень амбициозный президента и команда, которая требует изменений прямо сейчас. И поэтому все возможные реформы мы начинаем почти одновременно.
Конечно нам нужно пересмотреть систему налогообложения, мы это понимаем, нам нужно ее упростить, сделать более справедливой.
Весной мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, архитектуру изменений мы представляем позже", - подчеркнул Гончарук.
Также, по словам Гончарука, правительство планирует продолжать валютную либерализацию.
Напомним, как ранее заявлял глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, самые главные моменты реформы - это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог
Ранее председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что ставки налога на доходы физических лиц нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам.
О возможности снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) говорила также министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, предпосылки для этого в 2020 году создаст перевыполнение государственного бюджета.
16 января Министерство финансов анонсировало старт рабочей группы по разработке налоговой реформы со следующей недели.
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