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Коболев прокомментировал свою возможную отставку

Четверг, 23 января 2020, 09:35
 

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

Об этом заявил сам Коболев в комментарии журналисту УП.

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.

Он добавил, что вероятность продления контракта – это вопрос к наблюдательному совету.

При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАКа Юрием Витренко.

Глава "Нафтогаза" также не стал комментировать вопрос о "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра Украины.

Напоминаем:

20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Читайте также: В шаге от контракта: чем закончились газовые переговоры России и Украины и где был Коболев

Роман Кравец, для ЭП

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Коболев Нафтогаз Зеленский

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