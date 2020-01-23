Коболев прокомментировал свою возможную отставку
Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.
Об этом заявил сам Коболев в комментарии журналисту УП.
"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.
Он добавил, что вероятность продления контракта – это вопрос к наблюдательному совету.
При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАКа Юрием Витренко.
Коболєв про те, коли може піти з Нафтогазу #Davos2020 pic.twitter.com/oiraHhWJBw— Roman Kravets (@RomanKravets) January 23, 2020
Глава "Нафтогаза" также не стал комментировать вопрос о "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра Украины.
Напоминаем:
20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.
Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".
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Роман Кравец, для ЭП
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