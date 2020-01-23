УЗ отдадут в управление немецкому Deutsche Bahn на 10 лет — Гончарук
Правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця",
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, на "Украинском завтраке" в Давосе.
"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук
Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци".
"Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.
Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".
Напомним:
Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".
Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.
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Экономическая правда
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