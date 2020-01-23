В Deutsche Bahn заявили, что будут консультировать УЗ, а не управлять ею

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn намерен оказывать консультативные услуги Укрзализныци, а не управлять ею.

Об этом заявила представитель пресс-службы Deutsche Bahn Керстин Экштайн в ответ на запрос ТАСС.

"Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering&Consulting, которая входит в Deutsche Bahn и занимается проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательских и технических вопросах.

Предварительное соглашение было достигнуто вчера в Давосе. В начале февраля 2020 года меморандум о намерениях подпишут в Киеве представитель правления DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства", - отметила она.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет также речь о "управлении" железными дорогами, Экштайн сказала: "Речь идет о консалтинге".

Также в Deutsche Bahn заявили DW, что будут консультировать УЗ, а не управлять ею.

Напомним:

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця".

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

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