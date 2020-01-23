Прокуратура подтвердила обыски в "Фаворит спорт"

Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Также прокуратура сообщает, что через веб-сайты "favbet.com" и "favorit.com.ua" предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности работы ставки на спортивные события.

Во время обысков изъято черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

Напомним:

22 января СМИ сообщали об обысках в офисах беттинговой компании "Фаворит Спорт".

Впоследствии сама компания опровергла эти заявления, обвинив российские компании, которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в информационной атаке.

20 декабря, после провала голосования за легализацию игорного бизнеса, Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", – добавил Гончарук.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации.

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