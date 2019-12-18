Законопроект о рынке земли до конца года не будет рассматриваться — Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Еще вчера они планировали в четверг по ускоренной процедуре принять закон о продаже земли, но сегодня ситуация изменилась кардинальным образом. Люди, которые приехали на митинг под Верховную Раду вчера, заставили "слуг народа" выполнять регламент", - отметила Тимошенко.

По ее словам, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду утром на собрании с главами фракций пообещал всем парламентским политическим силам и объединениям действовать согласно регламенту и по процедуре рассмотреть на заседании комитета все поправки в законопроект.

"Это 4,5 тысячи поправок, которые одна за другой будут рассмотрены в комитете. Это означает, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле", - заявила Тимошенко.

В то же время член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Вадим Ивченко (фракция "Батькивщина") заявил, что нардепы в среду только будут начинать рассматривать этот законопроект.

"Мы еще ни разу не рассматривали ни одну из поправок, не голосовали, их не обсуждали. Только когда рассмотрит комитет, будет рассмотрение в течение 10 дней депутатами, а затем рассмотрение на пленарном заседании (во втором чтении)", - сказал он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



Читайте также: "Спартанцы", "медвечуковцы", "соросята", "ишаки" и не только: депутатские "перлы" о земельной реформе

Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"