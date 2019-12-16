Советник премьера рассказал об изменениях к земельной реформе ко второму чтению

В законопроекте о земельной реформе ко второму чтению будет уменьшено концентрацию земель в одних руках, введен налог на перепродажу земли и будет запрещено покупать землю иностранцам до решения референдума.

Об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

"Земельная реформа. Финальная версия. Статус на утро понедельника.

1. Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в каком формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума.

2. Концентрацию земли с 200 тыс. га в одних руках существенно уменьшат. Варианты от 5 до 50 тыс. га. Последняя цифра пока имеет больше шансов на поддержку. Но окончательного решения еще не принято.

3. Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами. Это должно исключить спекулятивные операции.

4. Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемые снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 г. хватит с головой. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут обработать полный объем этой поддержки.

5. Учитывая ночное нападение на депутата СН на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, а и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", - написал Мушак.

Напомним:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



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Экономическая правда