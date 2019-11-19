Новости 19 ноября: глава "Укрэксимбанка", рынок земли, цена на газ

О главе "Укрэксимбанка". Генеральная прокуратура обвиняет главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в содействии снятию арестов с депозитов и залогов "преступного окружения экс-президента Виктора Януковича" по выданному банком кредиту на покупку "Украинского медиа холдинга".

Укрэксимбанк объявил конкурс на должность главы правления.

О рынке земли. В законе об отмене моратория на рынок земли ко второму чтению пропишут запрет россиянам или компаниям, среди владельцев или учредителей которой являются граждане РФ, покупать сельхозземли после открытия рынка.

Снятие моратория на продажу земли сельхозназначения и создание прозрачного и эффективного рынка имеет потенциал ускорить экономический рост в Украине на 0,5-1,5% в год в течение следующих 5 лет.

О цене на газ. Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

О Херсонской нефтеперевалке. "СЕТАМ" Министерства юстиции продало на площадке онлайн-аукционов OpenMarket Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн, который ранее принадлежал олигарху-беглецу Сергею Курченко.



О прогнозе роста экономики Украины. Всемирный банк улучшил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%.

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