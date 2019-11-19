Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году

Всемирный банк улучшил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%.

Об этом сообщила старший экономист банка Анастасия Головач на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%. Хороший показатель, но внешние риски, некоторым образом, для Украины усиливаются, поэтому важна структурная трансформация экономики", - заявила Головач.

Она отметила, что сохранение нынешних темпов экономического роста требует роста капинвестиций, которое в прошлом году составило 10%. Для этого понадобится больший приток прямых иностранных инвестиций.

В то же время Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики в 2020 году на 3,7% ВВП, в 2021-м - на 4,2%.

По словам Головач, дефицит платежного баланса в Украине в 2019 году ожидается на уровне 3,1% ВВП, однако из-за потенциальных потерь доходов от транзита газа и неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках этот показатель увеличится в 2020 и 2021 до 3,6% и 3,8% ВВП.

"Но при условии быстрых реформ уже в ближайшие месяцы ожидаем, что Украина сможет сохранить темпы экономического роста на уровне 3,7% в 2020 году и ускорить их до 4,2% в 2021 году", - сказала старший экономист ВБ.

Согласно прогнозу, по итогам 2019 года дефицит бюджета составит 2%.

Подчеркивается, что инфляция продолжит тренд на снижение: с 9,8% на конец прошлого года до 6,4% к концу этого года, а также 5,5% и 5% в 2020 и 2021 соответственно.

Напмоним:

По данным Госстата, в 3 квартале 2019 года реальный ВВП увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) реальный ВВП увеличился на 0,7%.

Во втором квартале 2019 года экономика выросла на 4,6% в годовом измерении, ускорившись с 2,5% в первом квартале 2019 года.

Фактические темпы роста экономики Украины во втором квартале превысили оценку Национального банка.