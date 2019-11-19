Херсонскую нефтеперевалку Курченко продали за 200 миллионов

"СЕТАМ" Министерства юстиции продало на площадке онлайн-аукционов OpenMarket Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн, который ранее принадлежал олигарху-беглецу Сергею Курченко.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия. Одним из претендентов на покупку комплекса была компания из группы "ТАС Ессет Менеджмент" Сергея Тигипко.

"Это уже вторые торги по этому лоту. На первых торгах желающих купить актив не нашлось, а на вторых цена выросла почти до торгов без уценки", – заявил гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев.

В аукционе по продаже имущественного комплекса общей площадью 5,471 тыс. кв. м участвовали пять компаний. Информация об участниках и победителе не раскрывается.

"Как мы и ожидали, лот заинтересовал крупных игроков на рынке. Благодаря конкурентным торгам заработали дополнительно почти 39 млн грн. Надеюсь, после продажи предприятие будет еще более активнее работать на топливном рынке Украины", – отметил Вишнев.



Первый аукцион, состоявшийся в октябре, завершился безрезультатно.

Напомним:

Суд разрешил передать имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, а именно оборудование, спецтранспорт и мебель, в управление Агентству розыска и менеджмента активами.

Государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело относительно должностных лиц Агентства по розыску и менеджмента активов по факту передачи Херсонского нефтеперевалочного комплекса в управление ООО "Вествайт Трейд".

Позже, 15 ноября Национальное агентство по розыску и менеджмента активов разорвало договор с компанией "Вествайд Трейд" об управлении имуществом Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки состоится 18 ноября на площадке СЭТАМ. Это будет вторая попытка исполнительной службы продать объект. Стартовая цена - 161,3 млн грн.

Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.

В компании ООО "Неон Финанс", 100% уставного капитала которой принадлежит "ТАС Эссет Менеджмент" Сергея Тигипко, подтвердили информацию о подаче заявки на участие в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Читайте также: Пристроили. Как "перевалку Курченко" отдали компании с "маникюрного салона"



Экономическая правда