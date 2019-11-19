Министр энергетики рассказал, сколько будет стоить газ для населения в 2020 году

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы несколько месяцев снижали цены на газ, перед тем, как повысить их в прошлом месяце. Уменьшение цен на газ, начиная с июля, составило более 30%", — заявил Оржель.

"Газ является товаром сезонным, поэтому в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. "Нафтогаз" предлагает одну из четырех самых низких индикативных цен, чтобы предложить рынку", — добавил министр.

По его словам, правительство обеспечит меньшую цену по сравнению с ценами в первом квартале текущего года.

"То есть, в первом квартале 2020 цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019 года", - сообщил Оржель.

Напоминаем:

"Нафтогаз", согласно постановлению правительства №485, для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, цену за правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018, и выбирает самую низкую цену.

Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц - по ней и была определена стоимость газа на сентябрь.

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Экономическая правда