Россиянам запретят покупать сельхозземлю — уполномоченный Зеленского

В законе об отмене моратория на рынок земли ко второму чтению пропишут запрет россиянам или компаниям, среди владельцев или учредителей которой являются граждане РФ, покупать сельхозземли после открытия рынка.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил уполномоченный президента Зеленского по земельным вопросам Роман Лещенко.

"До этого момента - никаких иностранцев. Россияне вообще не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким механизмами где-то появятся россияне, мы будем осуществлять спецконфискацию в пользу государства", - подчеркнул он.

Напомним:

Ранее Лещенко заявил, что компромисс по вопросу предельной концентрации сельхозземли в одних руках после снятия моратория на ее продажу найдут после дискуссий со всеми участниками процесса.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.



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