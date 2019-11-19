Мораторий на продажу земли является самым большим препятствием для привлечения инвестиций — Всемирный банк

Снятие моратория на продажу земли сельхозназначения и создание прозрачного и эффективного рынка имеет потенциал ускорить экономический рост в Украине на 0,5-1,5% в год в течение следующих 5 лет.

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка.

"Украина имеет наибольшие площади сельскохозяйственных земель в Европе, однако производительность сельского хозяйства составляет лишь мизерную часть от той, которую имеют другие европейские страны.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения является самым большим препятствием для привлечения необходимых инвестиций и увеличения производительности сектора. Отсутствие рынка земли не создает надлежащей рыночной мотивации для наиболее эффективного использования земли и инвестиций, которые могли бы помочь увеличить производительность", - отметили во Всемирном банке.

"Проект закона о рынке земли, принятый на прошлой неделе парламентом в первом чтении, является важным историческим прорывом", - отметил Фарук Кхан, ведущий экономист Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

"Принятие этого закона вместе с другим законодательством, что создает необходимые меры предосторожности для обеспечения прозрачности и эффективности в сфере земельных отношений, будет важным фундаментом для улучшения перспектив экономического роста Украины в будущем", - добавил он.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.



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Экономическая правда