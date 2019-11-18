Новости 18 ноября: рынок земли, транзит газа, криптовалюта
О рынке земли. В 2020 году на государственную поддержку фермеров предусмотрено 4 миллиарда гривен, сельскохозяйственные товаропроизводители смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5%.
Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
О транзите газа. "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
Нафтогаз получил по факсу предложение от Газпрома о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
О криптовалюте. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".
О главе "Укрэксимбанка". Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и отпустил его под залог в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.
О кредитном рейтинге Киева. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом.
Вы хотите узнать больше?
"Укрспирт" готовят к продаже: почему это так необходимо
От приватизации ГП "Укрспирт" государство планирует получить около 5 млрд грн. Верховная Рада проголосовала в первом чтении за демонополизацию спиртовой отрасли и отменила запрет на продажу предприятия. Что это дает? (укр)
Как стать виноделом. Десять шагов для старта
"Украинская правда" собрала советы для виноделов-стартаперов, которые хотят не просто дегустировать свое вино дома, но и иметь возможность приглашать на дегустации туристов или продавать напиток в магазинах. (укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua