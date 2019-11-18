Новости 18 ноября: рынок земли, транзит газа, криптовалюта

О рынке земли. В 2020 году на государственную поддержку фермеров предусмотрено 4 миллиарда гривен, сельскохозяйственные товаропроизводители смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5%.

Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

О транзите газа. "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

Нафтогаз получил по факсу предложение от Газпрома о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

О криптовалюте. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".

О главе "Укрэксимбанка". Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и отпустил его под залог в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.

О кредитном рейтинге Киева. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом.

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