Украинцам обещают кредиты на покупку земли по ставке 3-5%

В 2020 году на государственную поддержку фермеров предусмотрено 4 миллиарда гривен, сельскохозяйственные товаропроизводители смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5%.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, правительство предлагает частичное гарантирование по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли. В бюджете на это заложено 240 млн грн.

"Сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получать поддержку по одному из этих механизмов, или по обоим одновременно. В 2020 году предусмотрено 4 млрд грн на государственную поддержку фермеров", - написал министр.

"Приоритетом для введения свободного оборота земель в Украине является как раз пересмотр стоимости и доступности кредитов, особенно это касается малых производителей, которые не имеют четкой финансовой отчетности, а поэтому кредитный ресурс для них является или очень дорогим, или вообще недоступным", - добавил Милованов.

Напомним:

13 ноября Верховная Рада проголосовала за основу за проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (2178-10, голоса дали фракция Слуга народа и внефракционные депутаты.

С самого утра 13 ноября около Верховной Рады проходили митинги политических сел и общественных организаций, представители "Всеукраинской аграрной совета" принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.

На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.



В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Ноябрьский опрос "Центра Разумкова" показал, что 68,3% украинцев проголосовали бы за продление моратория.

В Минэкономики сообщили, что при открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.



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Экономическая правда