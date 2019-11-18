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S&P повысило кредитный рейтинг Киева

Понедельник, 18 ноября 2019, 12:05

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Улучшение прогноза по рейтингам в S&P объясняют двумя факторами:

1. Эксперты агентства ожидают, что завершив строительство объектов инфраструктуры в следующем году, Киев полностью погасит долг перед центральным правительством, что позволит сократить прямой долг к 2021 году на 50%.

2. S&P полагают, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Виталия Кличка и даты следующих местных выборов не отразятся негативно на возможности города выполнять свои долговые обязательства.

Напомним, на конец 2019 года эксперты агентства ожидали курс 27 гривни за доллар, говорилось в решении S&P повысить рейтинг Украины до "В".

Экономическая правда

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S&P

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