S&P повысило кредитный рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Улучшение прогноза по рейтингам в S&P объясняют двумя факторами:

1. Эксперты агентства ожидают, что завершив строительство объектов инфраструктуры в следующем году, Киев полностью погасит долг перед центральным правительством, что позволит сократить прямой долг к 2021 году на 50%.

2. S&P полагают, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Виталия Кличка и даты следующих местных выборов не отразятся негативно на возможности города выполнять свои долговые обязательства.

Напомним, на конец 2019 года эксперты агентства ожидали курс 27 гривни за доллар, говорилось в решении S&P повысить рейтинг Украины до "В".



Экономическая правда