S&P повысило кредитный рейтинг Киева
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.
Улучшение прогноза по рейтингам в S&P объясняют двумя факторами:
1. Эксперты агентства ожидают, что завершив строительство объектов инфраструктуры в следующем году, Киев полностью погасит долг перед центральным правительством, что позволит сократить прямой долг к 2021 году на 50%.
2. S&P полагают, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Виталия Кличка и даты следующих местных выборов не отразятся негативно на возможности города выполнять свои долговые обязательства.
Напомним, на конец 2019 года эксперты агентства ожидали курс 27 гривни за доллар, говорилось в решении S&P повысить рейтинг Украины до "В".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua