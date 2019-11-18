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В Раду внесли законопроект о легализации криптовалюты

Понедельник, 18 ноября 2019, 13:16

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что законопроект разработали блокчейн-сообщество, межфракционное депутатское объединение Верховной Рады Blockchain4Ukraine Офис эффективного регулирования BRDO и команда Министерства цифровой трансформации.

В документе есть определение терминов "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютой", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Также в законопроекте есть пункты о налогообложении:

  • 5 процентов - ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивив сроком на 5 лет;
  • инвестиционная прибыль от операций с криптоактивамы рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива;
  • операции по продаже криптоактивов не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

В Министерстве уверены, что принятие закона "создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в Украине".

Напомним:

В конце сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что планирует легализировать криптовалюту. 

Рекомендуем почитать: Нужен ли Украине закон о криптовалюте и будет ли он работать

Экономическая правда

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криптовалюта Верховная рада

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