"Газпром" предложил годичный контракт на транзит газа взамен на отказ от претензий

"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Газпрома.

"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.



Имеется ввиду отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", - уточнили в компании.

Кроме того, в "Газпроме" ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.



Информация вскоре подтвердилась на официальной странице "Газпрома":

